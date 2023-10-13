Губернатору Орловской области разрешат уволить мэра Парахина

Госдума в первом чтении согласилась наделить губернаторов правом увольнять мэров. 12 октября законодатели рассмотрели законопроект, изменяющий закон «О местном самоуправлении» и дающий право главам регионов снимать с должности руководителей муниципалитетов, если те не выполнили соответствующие поручения.