В Китае наказали виновников новой вспышки коронавируса: полетели головы

Добившийся огромных успехов в борьбе с пандемией COVID-19 Китай столкнулся с новой вспышкой коронавируса, в которой обвинили не только высокозаразный вариант Дельта, но и нерадивых чиновников, по чьей вине в обороне от вируса возникли бреши.