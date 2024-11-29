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Ростову возвращают "фамилию" Великий: три причины для переименования

Ростову возвращают "фамилию" Великий: три причины для переименования

Русский Колоколъ Sergey Metelitsa/Global Look Press Чем велик город с населением всего в 30 тысяч человек? Александр ОРЛОВ Государственная дума России вчера в первом чтении приняла закон о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий.

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