Байден отклонил возможность демократов отказаться от участия в предвыборной гонке Ирэн ОрлонскаяВ интервью телеканалу ABC News 5 июля действующий президент США Джо Байден выразил мнение, что лидеры Демократической партии в американском конгрессе не будут требовать от него отказаться от участия в предвыборной гонке из-за неудачных дебатов с кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом.