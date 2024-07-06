Байден отклонил возможность демократов отказаться от участия в предвыборной гонке Ирэн ОрлонскаяВ интервью телеканалу ABC News 5 июля действующий президент США Джо Байден выразил мнение, что лидеры Демократической партии в американском конгрессе не будут требовать от него отказаться от участия в предвыборной гонке из-за неудачных дебатов с кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом.
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