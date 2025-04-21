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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гущин стал лучшим по голам в регулярке АХЛ среди россиян – 28 в 56 играх. Мирошниченко с 23 шайбами – 2-й, Денисенко с 17 – 5-й, Гребенкин с 12 – 9-й

Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» разделил 10-е место в гонке снайперов лиги.  Среди лучших российских голеадоров АХЛ он занял первое место.

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