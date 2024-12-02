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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в подведении итогов фото-челленджа «Засветись и стань заметней»

Конкурс прошёл среди учащихся школы № 7 Соль-Илецка.  Кто-то из ребят изготовил светлячки самостоятельно, кто-то приобрёл в магазинах.

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