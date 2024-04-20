Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки сельхозотрасли

МОСКВА, 20 апреля, ФедералПресс. Правительство России получило от президента Владимира Путина ряд поручений, связанных с разработкой и введением новых мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей.
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