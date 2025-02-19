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Дональд Трамп: «Зеленский абсолютно некомпетентный президент»

Дональд Трамп: «Зеленский абсолютно некомпетентный президент»

- Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет; - Зеленский, по словам главы Белого дома, "абсолютно некомпетентный президент, который делает нелепые заявления, и его руководство позволило войне продолжаться"; - Президент США не видит необходимости сворачивать присутствие американских войск в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался к нему с таким запросом; - Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, указав на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением.

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