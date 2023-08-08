Вот это сестра! Что Ким Ё Чжон сказала про Россию

bianka Белая Очень хорошо. Но хотелось бы конкретики- договорились ли наши о покупке этого корейского оружия и когда оно попадет на фронт?

Николай Герасименко Конкретика подразумевает раскрытие секретной информации. Не всегда о договоренностях в военной сфере нужно орать на весь мир.