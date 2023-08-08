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Вот это сестра! Что Ким Ё Чжон сказала про Россию

Вот это сестра! Что Ким Ё Чжон сказала про Россию

Сестра лидера Северной Кореи - Ким Ё Чжон, формально замзав. отделом ЦК Трудовой партии (а реально - второй человек в стране) официально заявила, что их страна всегда будет вместе с Россией.

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Комментарии
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bianka Белая
Очень хорошо. Но хотелось бы конкретики- договорились ли наши о покупке этого корейского оружия и когда оно попадет на фронт?
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5 час.
Николай Герасименко
Конкретика подразумевает раскрытие секретной информации. Не всегда о договоренностях в военной сфере нужно орать на весь мир.
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5 час.
Evgenija Palette
Да вообще не нужно. Всегда удивляюсь, когда наши начинают рассказывать про свои военные планы ВСЕМ... В Сов. время ВСЁ БЫЛО ВОЕННОЙ ТАЙНОЙ...
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3 час.

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