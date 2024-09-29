Лидер СДПГ Клингбайль: визит Байдена в ФРГ станет сигналом солидарности с Киевом

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в ФРГ для обсуждения вопроса помощи Украине "станет четким сигналом солидарности с Украиной".
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