Куда сходить в Санкт-Петербурге на майские праздники 2025: топ ярких событий

В 2025 году майские праздники в Санкт-Петербурге обещают быть незабываемыми. В это время в городе пройдут десятки мероприятий — от фестивалей и выставок до зрелищных событий, посвященных юбилею Великой Победы.
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