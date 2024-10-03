«Наша страна умирает»

Карта разделения США в новой гражданской войне, представленной в фильме «Падение империи»«Может случиться катастрофа»Илон Маск предупредил, что США «скатятся в тиранию», если Дональд Трамп проиграет предстоящие президентские выборы.
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