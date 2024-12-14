Могут ли Канада и Мексика стать 51-м и 52-м американскими штатами?

Так, в 1994 году было подписано трехстороннее Североамериканское соглашение о свободной торговле, или NAFTA, в соответствии с которым создавался торговый блок между США, Канадой и примкнувшей к ним Мексикой, один из крупнейших в мире по ВВП.
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