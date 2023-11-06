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Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый т...

Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый т...

Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый трек и множество исправленийTurn 10 объявила, что долгожданное второе обновление для Forza Motorsport будет доступно с 14 ноября 2023 года, принеся с собой большое количество исправлений и новый контент, в первую очередь новую трассу Яс-Марина.

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