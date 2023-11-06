Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый т...

Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый трек и множество исправленийTurn 10 объявила, что долгожданное второе обновление для Forza Motorsport будет доступно с 14 ноября 2023 года, принеся с собой большое количество исправлений и новый контент, в первую очередь новую трассу Яс-Марина.