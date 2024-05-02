Алтайский Минздрав рассказал, когда завершится проверка после смерти младенца в ЦРБ

В министерстве максимально заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в трагическом случае Проверку качества и безопасности медпомощи в Славгородской ЦРБ в связи со смертью новорожденной девочки завершат 24 мая, сообщил региональный Минздрав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии