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«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об Амирове

«Салават Юлаев» сыграет на турнире в Омске с нашивкой в память об Амирове

«Номер 27 появятся в сердечке на нашей джерси » – говорится в телеграм-канале уфимцев.  21-летний форвард скончался 14 августа в Германии.

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