Власти Ростова пообещали не сносить старинный дом Гудермана в центре города

Аварийное здание 19 века постройки в Соборном переулке хотят отреставрировать и передать под школу.Любители старого Ростова могут с облегчением выдохнуть – знаменитый доходный дом Гудермана в переулке Соборном власти города сносить не собираются.
Аварийное здание 19 века постройки в Соборном переулке хотят отреставрировать и передать под школу.Любители старого Ростова могут с облегчением выдохнуть – знаменитый доходный дом Гудермана в переулке Соборном власти города сносить не собираются.
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