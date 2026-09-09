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Аргументы недели

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Эксперт Мигаль: главное в автомобиле — свобода перемещения, а не опции

Эксперт Мигаль: главное в автомобиле — свобода перемещения, а не опции

Представитель «КАМАЗа» Александр Мигаль не согласился с определением электромобиля как гаджета. По его словам, главная функция машины — перевозить людей и грузы из точки А в точку Б, а не развлекать водителя опциями.

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