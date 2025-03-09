Рианна, Лили Коллинз и Хейли Бибер опубликовали фото с детьми по случаю Международного женского дня

Традиционно в Международный женский день звезды обновляют соцсети семейными фотографиями. Среди тех, кто поделился снимками со своими детьми, стали 37-летняя Рианна, 28-летняя Хейли Бибер и 35-летняя Лили Коллинз.
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