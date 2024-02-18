Тренер Петржела: в РПЛ футболисты тоже играют за деньги, а не за любовь к клубу

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил в комментарии "РБ Спорт", что главной мотивацией для подавляющего большинства футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) служат деньги.
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