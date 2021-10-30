Захарова о переговорах в нормандском формате: встречи не ради встреч, а ради результата

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Востоке Украины проводятся "не ради встреч" как таковых, а для достижения конкретного результата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Востоке Украины проводятся "не ради встреч" как таковых, а для достижения конкретного результата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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