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Царьград

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WTA: Блинкова будет представлять Францию на турнирах

WTA: Блинкова будет представлять Францию на турнирах

Уроженка Москвы, теннисистка Анна Блинкова, будет представлять Францию на турнирах WTA. 28-летняя спортсменка занимает 94-е место в мировом рейтинге и имеет две победы в одиночных соревнованиях под эгидой WTA.

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