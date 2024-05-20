МЧС России закупило китайские машины взамен Toyota Camry: Chery Arrizo 8 получили номера от японских седанов

В Москве замечены седаны Chery Arrizo 8 в богатой комплектации Ultimate, которые оснащены цветографическими схемами, светодиодными синими балками и чёрными номерами с кодом 18, который указывает на то, что машины используются МЧС России.
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