Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • леонид рыбаков
    а зря вы в барабан бьете-- каждый народ имеет свою историю и это накладывает отпечаток и вести себя он будет соответс...Мигранты. Итоги г...
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    А от дураков когда начнут зачищать?«Списки уже готов...

Достижения России-2024

Достижения России-2024

Почитал я коллегу Антонова и подумал, что он прав – слишком мало мы пишем о достижениях России. Как малейший прокол, так вонь до небес, а как несомненный успех – так тишина.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А ВЫ НЕ ЗАДУМАЛИСЬ ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ РОСТ ПРОИЗОШЕЛ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРЕДАТЕЛЯМ БИЗНЕСМЕНАМ ПЕРЕКРЫЛИ ГРАНИЦУ НЕКОТОРЫМ ПО ВЫВОЗУ БАБЛА И РЕСУРСОВ И ЧТО ВЛАСТЯМ ПРИШЛОСЬ ЗАНЯТЬСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ А НЕ НАРОДА И ПРИШЛОСЬ ВСПОМНИТЬ ТЕХ КТО ИХ ЗАЩИЩАТЬ МОЖЕТ ....ЕСЛИ ОЛИГАРХИ ОФИЦИАЛЬНО ГОВОРИЛИ ЗАКЛЮЧАЙТЕ БЫСТРЕЙ МИР--- БИЗНЕС СТРАДАЕТ( ОТ КОТОРОГО НАРОДУ ФИГА НА ВСЮ РОЖУ ). война идет а коррупция процветает и предателям смертной казни нет и даже конфискация показная что вылезло --а где все остальное защищено законом --не доказано --а кто должен -работяга или с передовой приехать бросить защищать страну  .ВСЕ ТАК ПРОГНИЛО ЧТО НАРОД О СТАЛИНЕ МЕЧТАЕТ .ВЫ ВСЕ ПОНИМАЕТЕ О ЧЕМ НАРОД МЕЧТАЕТ ??????????
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10 час.
Сергей Киселев
Леонид, с Тобой согласны многие...Автор и др. - подобные ему- считают нас за идиотов...А мигранты? А безумный рост тарифов? А невероятный рост цен на энергорессурсы, продовольствие(даже хлеб подняли в цене неимоверно) и до...?⁰
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8 час.

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