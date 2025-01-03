Достижения России-2024

леонид рыбаков

А ВЫ НЕ ЗАДУМАЛИСЬ ЧТО ВЕСЬ ЭТОТ РОСТ ПРОИЗОШЕЛ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРЕДАТЕЛЯМ БИЗНЕСМЕНАМ ПЕРЕКРЫЛИ ГРАНИЦУ НЕКОТОРЫМ ПО ВЫВОЗУ БАБЛА И РЕСУРСОВ И ЧТО ВЛАСТЯМ ПРИШЛОСЬ ЗАНЯТЬСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ А НЕ НАРОДА И ПРИШЛОСЬ ВСПОМНИТЬ ТЕХ КТО ИХ ЗАЩИЩАТЬ МОЖЕТ ....ЕСЛИ ОЛИГАРХИ ОФИЦИАЛЬНО ГОВОРИЛИ ЗАКЛЮЧАЙТЕ БЫСТРЕЙ МИР--- БИЗНЕС СТРАДАЕТ( ОТ КОТОРОГО НАРОДУ ФИГА НА ВСЮ РОЖУ ). война идет а коррупция процветает и предателям смертной казни нет и даже конфискация показная что вылезло --а где все остальное защищено законом --не доказано --а кто должен -работяга или с передовой приехать бросить защищать страну .ВСЕ ТАК ПРОГНИЛО ЧТО НАРОД О СТАЛИНЕ МЕЧТАЕТ .ВЫ ВСЕ ПОНИМАЕТЕ О ЧЕМ НАРОД МЕЧТАЕТ ??????????