Politico: большинство государств Европы не поддержали бы вступление Украины в НАТО

Об этом рассказали высокопоставленные американские чиновники Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что большинство европейских государств не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе, передает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
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