Неудачное промо может стоить проекту HBO номинаций на «Эмми-2026»

После объявления номинантов на премию «Эмми-2026» представители индустрии начали обсуждать не только список победителей и проигравших, но и то, насколько важную роль сегодня играют FYC-кампании (For Your Consideration), которые студии проводят для членов телевизионной академии.
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