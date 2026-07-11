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Неудачное промо может стоить проекту HBO номинаций на «Эмми-2026»

После объявления номинантов на премию «Эмми-2026» представители индустрии начали обсуждать не только список победителей и проигравших, но и то, насколько важную роль сегодня играют FYC-кампании (For Your Consideration), которые студии проводят для членов телевизионной академии.

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