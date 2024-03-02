В зоне спецоперации снайпер 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" с позывным "Шика" за одну ночь уничтожил семерых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ранил еще одного.
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