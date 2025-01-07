Кольцо в 5 каратов раскрыло тайну: Том Холланд и Зендея подтвердили помолвку

2025-й год начался с приятной новости о предстоящей свадьбе фото: Соцсети28-летний актер Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, и его 28-летняя партнерша по съемочной площадке Зендея готовы к следующему шагу и обручились в новогодние праздники.