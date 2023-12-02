Центру управления регионом Республики Адыгея - 3 года.

Значимость работы ЦУР РА неоднократно отмечал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.Работа ЦУР Адыгеи базируется на взаимодействии жителей республики с органами власти через социальные сети и платформу обратной связи «Госуслуги».
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