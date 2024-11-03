В Киеве ревет воздушная тревога: удары по Украине на сегодня, 3 ноября Юлия СоколоваАтаки ударных беспилотников и авиации армии России становятся все масштабнее, воздушную тревогу не выключают по несколько часов.
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