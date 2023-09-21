Самый печальный политический анекдот дня рассказывают армянские активисты

всех азеров и армянов выгнать из России, пусть воюют друг с другом за свои территории, а то опять к нам беглецы потянутся.

Галина Чужая

Ага, прям счаZZZ!!! Бежим, спотыкаемся и падаем от усердия! Они что дети малые? Нееет, они 100 процентов знали КОГО!! они выбрали - их даже Навальный поздравил с освобождением от оков рабства. Так пусть теперь живут свободными и счастливыми, а ссориться из-за них с Ираном у нас нет желания.