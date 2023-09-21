Вспоминая берлинского пациента Пять лет назад Алексей напророчил Армении с европейским Пашиняном мешки грандиозного будущего, а России – на зависть успешного, зажиточного соседа.
Самый печальный политический анекдот дня рассказывают армянские активисты
Комментарии
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Андрей Тихонов
всех азеров и армянов выгнать из России, пусть воюют друг с другом за свои территории, а то опять к нам беглецы потянутся.
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2 час.
Василий Горбатов
Россия должна помочь обеим сторонам: всех армян - в Армению ; всех азербайджанцев - в Азербайджан! Пусть разбираются!
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1 час.
Галина Чужая
Ага, прям счаZZZ!!! Бежим, спотыкаемся и падаем от усердия! Они что дети малые? Нееет, они 100 процентов знали КОГО!! они выбрали - их даже Навальный поздравил с освобождением от оков рабства. Так пусть теперь живут свободными и счастливыми, а ссориться из-за них с Ираном у нас нет желания.
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25 мин.
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