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FiNE NEWS

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Особенности буксировки автомобилей с автоматической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач требуют особого подхода при буксировке на дороге. Неправильные действия могут привести к повреждению трансмиссии, поскольку нормальная циркуляция трансмиссионного масла нарушается при заглушенном двигателе.

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