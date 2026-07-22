Особенности буксировки автомобилей с автоматической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач требуют особого подхода при буксировке на дороге. Неправильные действия могут привести к повреждению трансмиссии, поскольку нормальная циркуляция трансмиссионного масла нарушается при заглушенном двигателе.
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