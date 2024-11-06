Фигурантам дела экс-ректора ВГУЭС Лазарева предъявили обвинение

СУ СК России по Приморскому краю В Приморском крае следователи предъявили обвинения двум фигурантам уголовного дела, по которому проходит в том числе бывший ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадий Лазарев.