Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комбриг ВСУ: «Мы ликовали, когда услышали о Курске, а потом русские танки начали наматывать нас на гусеницы»

Комбриг ВСУ: «Мы ликовали, когда услышали о Курске, а потом русские танки начали наматывать нас на гусеницы»

Сырский оставил свою армию на Донбассе без людей, оружия и снарядов Операция по освобождению Покровска — это характерный пример российской тактики, которая используется на нынешнем этапе СВО.

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