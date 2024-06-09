Жители Новосибирска выудили в Обском море бутылку с запиской

Шестилетняя девочка попыталась выйти на связь с настоящими пиратами.Необычную находку принесли волны Обского моря – прогуливаясь по его берегу, семейная пара из Новосибирска обнаружила самое настоящее письмо в бутылке.
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