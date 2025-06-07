Печем средневековые крапфены

А не сделать ли нам средневековых крапфенов?«Как сделать скорых крапфенов с ядрами орехов. Возьми яблок соответственно и изрежь купно равно ядрам, и жарь их хорошо с малым количеством меду; размеси с пряностями и положи в комы, что сделал для крапфена, и ставь жариться, да не пересолони».
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