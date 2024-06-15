Бешенство было обнаружено у лисы и собаки в Нижегородской области

Недавно в Нижегородской области произошло два случая бешенства у животных. Заболевание было диагностировано у лисы в деревне Большое Загарино Вачского муниципального района, а у собаки - в рабочем поселке Пильна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии