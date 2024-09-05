Газета.Ru На набережной города Сухум в Абхазии / Валерий Матыцин/ТАСС Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии.
«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Дешёвая электроэнергия у ленивцев с нардами, пьют, гуляют, постоянно на отдыхе, а русские в месяц при самом скромном использовании платят в месяц по 1,5 тысяч рублей, а эти абхазы за год меньше. Как такое возможно? Раздает всё кому не лень, а потом мастурбеки нам в лицо харкают, цинично провоцируя нас каждый день.
Ответить
1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так в грузинской Аджарии турки правят бал! Такое же скоро будет и в Абхазии, если политика их власти не изменится...
Ответить
1 час.
Игорь Кузнецов
Непонятно как может не хватать денег, если можно организовать отдых у моря? Да, нужны инвестиции, раз у самих нет, то пусть россияне вкладываются. Но абхазы боятся что собственность будет российская. По сути - не всё ли равно чья она будет, главное чтобы платили налоги и сборы в "казну" Абхазии.
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии