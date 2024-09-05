«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии

НК Наталья Котельникова Дешёвая электроэнергия у ленивцев с нардами, пьют, гуляют, постоянно на отдыхе, а русские в месяц при самом скромном использовании платят в месяц по 1,5 тысяч рублей, а эти абхазы за год меньше. Как такое возможно? Раздает всё кому не лень, а потом мастурбеки нам в лицо харкают, цинично провоцируя нас каждый день.

ВМ Владимир Минаков Так в грузинской Аджарии турки правят бал! Такое же скоро будет и в Абхазии, если политика их власти не изменится...