Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии

«Люди поймут, кто в этом виноват»: Россия остановила выплаты бюджетникам Абхазии

Газета.Ru На набережной города Сухум в Абхазии / Валерий Матыцин/ТАСС Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Дешёвая электроэнергия у ленивцев с нардами, пьют, гуляют, постоянно на отдыхе, а русские в месяц при самом скромном использовании платят в месяц по 1,5 тысяч рублей, а эти абхазы за год меньше. Как такое возможно? Раздает всё кому не лень, а потом мастурбеки нам в лицо харкают, цинично провоцируя нас каждый день.
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
Так в грузинской Аджарии турки правят бал! Такое же скоро будет и в Абхазии, если политика их власти не изменится...
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1 час.
Игорь Кузнецов
Непонятно как может не хватать денег, если можно организовать отдых у моря? Да, нужны инвестиции, раз у самих нет, то пусть россияне вкладываются. Но абхазы боятся что собственность будет российская. По сути - не всё ли равно чья она будет, главное чтобы платили налоги и сборы в &quot;казну&quot; Абхазии.
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23 мин.

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