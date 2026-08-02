Трамп сделал брейк в 82 очка в конце первой сессии финала Shanghai Masters 2026 (видео)

Джадд Трамп обыгрывает Кайрена Уилсона со счетом 7-3 после первой сессии в финале Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп ведет в счете 7-3 по результатам начальной сессии в финале Шанхай Мастерс 2026 против Кайрена Уилсона.