ТОФ: сверхзвуковая ракета «Оникс» неуловима для современных средств ПВО

Современные средства противовоздушной обороны (ПВО) практически не способны перехватить российскую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс», заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ).
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