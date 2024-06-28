Второй этап восстановления трамвайных путей завершается на Трифоновской

На Трифоновской улице продолжаются масштабные работы по восстановлению трамвайной линии. Специалисты Московского метрополитена заканчивают второй этап — приводят в порядок пути между улицами Советской Армии и Октябрьской.
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