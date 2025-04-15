Каково значение Великой среды, что можно есть и чего нельзя делать Алёна Юрьева Великая среда — третий день Страстной седмицы, недели, предшествующей Пасхе, когда верующие особенно глубоко переживают последние дни земной жизни Спасителя.
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