Хозяйка убитого питбулем йорка в ЖК «Чистое небо» написала заявление в полицию

Хозяйка щенка питбуля, который загрыз йорка на собачьей площадке в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сначала предложила деньги за погибшего щенка, но в итоге отказалась платить, сославшись на отсутствие денег.