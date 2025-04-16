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Хозяйка убитого питбулем йорка в ЖК «Чистое небо» написала заявление в полицию

Хозяйка убитого питбулем йорка в ЖК «Чистое небо» написала заявление в полицию

Хозяйка щенка питбуля, который загрыз йорка на собачьей площадке в ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сначала предложила деньги за погибшего щенка, но в итоге отказалась платить, сославшись на отсутствие денег.

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