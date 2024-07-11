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МИД: размещение ракет США в ФРГ не запустит диалог по контролю над вооружениями

МИД: размещение ракет США в ФРГ не запустит диалог по контролю над вооружениями

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что планы Соединенных Штатов по размещению дальнобойных ракет в ФРГ вряд ли повторят опыт времен Холодной войны по запуску переговоров в сфере по контролю за вооружениями.

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