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Царьград

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Госдума: советуем русским уехать из Средней Азии после избиения школьника в Узбекистане

Госдума: советуем русским уехать из Средней Азии после избиения школьника в Узбекистане

Ученик шестого класса попросил вести урок на русском языке.Депутат Госдумы Михаил Матвеев призвал русских людей покинуть Среднюю Азию и Закавказье после инцидента с избиением школьника в Узбекистане.

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