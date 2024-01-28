Лучшие даты для посева и пикировки томатов, огурцов и перца в феврале-апреле 2024 года по лунному календарю Алёна ЮрьеваРоссийские садоводы и огородники часто обращают внимание на лунный календарь, следуя ему при посеве, пикировании и высаживании рассады томатов, огурцов и перца.