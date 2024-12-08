Эксперты объяснили роль силы и дипломатии в урегулировании сирийского кризиса @ REUTERS/SANA Tекст: Роман Крецул Сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает отбивать нападения боевиков.
Асаду придется показать силу против Эрдогана
Комментарии
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федор
Этот Садык может только показать Эрдогану сверкающие пятки !!!!! Позорище! Кому он теперь на хрен нужен, иди убогий присоединяйся к ещё одному «президенту» просравшему свою страну!!!!!
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13 час.
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