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Царьград

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Путин отметил доверие России к людям из команды Трампа

Путин отметил доверие России к людям из команды Трампа

Президент России Владимир Путин, находясь в Киргизии на саммите ШОС, заявил, что России удобно работать с людьми из окружения Дональда Трампа по украинскому вопросу, так как они хорошо знакомы и вызывают доверие.

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