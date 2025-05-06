Мария Багреева: 1,7 млрд руб. сэкономили заказчики Москвы на мини-аукционах

В январе – марте 2025 года на столичном портале поставщиков провели свыше 47 тыс. котировочных сессий, благодаря которым государственные и муниципальные заказчики города сэкономили около 1,7 млрд рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии