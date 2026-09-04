Белоусов поздравил военных с освобождением Казачьей Лопани

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил 245-й мотострелковый и 217-й гвардейский парашютно-десантный полки с освобождением Казачьей Лопани и Новопавловки в Запорожской области, отметив мужество и героизм военнослужащих в ходе Специальной военной операции.